Автобус с пассажирами слетел в кювет в Ленобласти

Водитель автобуса угодил в кювет в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

Автобус маршрута №41 с пассажирами угодил в кювет в Ленинградской области. ДТП произошло около 15:20 у дома №20 в поселке Молосковицы, что находится в Волосовском районе. Общественный транспорт слетел с дороги и опрокинулся на бок. По предварительной информации, 60-летний водитель автобуса не справился с управлением.

К счастью, тяжелые травмы никто не получил. Фото: vk.com/dorinspb

- Автомобиль ПАЗ съехал в правый по ходу движения кювет. В салоне в этот момент находились четыре человека. В результате аварии пострадали только пассажирки. Это две пенсионерки – первой 78 лет, а второй 71 год. Медики «скорой» оказали им помощь на месте происшествия, их состояние оценивается как удовлетворительное, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту аварии проводится проверка. Точные причины столь опасного вождения все еще устанавливаются.