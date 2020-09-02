Полиция Санкт-Петербурга нашла банду лжебанкиров, похищавших деньги доверчивых людей со всей России

Банду телефонных мошенников, обманывавших россиян на деньги, выявили полицейские Санкт-Петербурга. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла банду телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и обманом похищали деньги с карточек доверчивых людей со всей России. В итоге пострадавшие перевели аферистам больше 2 миллионов рублей. После этого мошенники обналичивали деньги в банкоматах Улан Удэ и Санкт-Петербурга, а затем покупали биткоины.

- Возраст потерпевших разный – в среднем 30 лет. Всего на данный момент установлено 10 участников данной преступной группы – это 3 женщины и 7 мужчин. Семеро из них задержаны в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Санкт-Петербурге. Все получили по уголовному делу по статье за мошенничество, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также полицейские выяснили, что мошенники создали обменный пункт, предлагающий услуги по переводу денег в криптовалюту и обратно, чтобы придать своей деятельность легальный вид. Для транзакции лжебанкиры использовали подпольный офис на набережной Мойки.