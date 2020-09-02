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Врача наркологической больницы Санкт-Петербурга оштрафовали за отсутствие тестов на коронавирус

После того, как один медработник заболел, Роспотребнадзор начал проверку
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Роспотребнадзор нашел нарушения по коронавирусу со стороны врача наркологической больницы Санкт-Петербурга.

Роспотребнадзор нашел нарушения по коронавирусу со стороны врача наркологической больницы Санкт-Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей врача-эпидемиолога наркологической больницы Санкт-Петербурга, которая не делала тесты на коронавирус новоприбывшим в стационар пациентам. В мае один из медработников учреждения заболел опасной инфекцией, поэтому Роспотребнадзор тут же постучался в гости с проверкой. Специалисты выявили и другие нарушения.

- Выявленные случаи инфекционных заболеваний, в том числе вызванных коронавирусом, не регистрировались в отделе учета. Хотя врач была обязана организовывать и осуществлять контроль за активными выявлениями и регистрацией внутрибольничных инфекций, а также за выполнением противоэпидемических мероприятий при возникновении случаев инфекционных заболеваний, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

За нарушения медику грозил штраф в размере до 40 тысяч рублей, но судья решил снизить наказание.

ЧП