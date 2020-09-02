Берег, усеянный мертвой рыбой, нашли на Ижоре

Жители Ленобласти жалуются на пену и мертвых рыб в Ижоре. Фото: vk.com/hi_kommunar

Жители Гатчины стали массово жаловаться на белую пену, которая появилась на Ижоре. Также на береге реки заметили кучу мертвых рыб. В подозрениях тут же оказались предприятия.

- Черная вода в деревнях Руссолово, Шаглино, Бор, поселке Лукаши. Рыба какая есть, идет в берег, пытаясь схватить глоток чистой воды, но увы! Службы извещены, посмотрим что из этого выйдет, – пишет очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Что именно с рекой, пока никто не знает. Фото: vk.com/spb_today

В Росприроднадзоре уже в курсе ситуации. Инспекторы прибыли на место и сейчас стараются выяснить причину появления белой пены на реке, взяв пробы воды. О результатах сообщат чуть позже.

- Государственные инспекторы Росприроднадзора в ходе оперативного выезда зафиксировали обильную пену на поверхности реки в районе плотины в Коммунарах. Выше по течению от плотины пены не наблюдается, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.