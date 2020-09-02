Пьяный школьник «отметил» 1 сентября, угнав УАЗ отца в Ленобласти

Пьяного школьника за рулем УАЗа поймали в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный школьник решил «отметить» День знаний, покатавшись на папином УАЗе в Бокситоргоске, что в Ленобласти. Вот только инспекторы ГИБДД прыть 16-летнего мальчика не оценили. Видео с концовкой погони появилось в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». На записи видно, как двое полицейских пытаются проникнуть в салон авто. Одному это в итоге удается, и он за шиворот выводит провинившегося гонщика.

- Надул 0,378 мг/л. На подростка составили три административных материала: за управление в алкогольном без прав, неостановку и движение по тротуару. Кстати, парня ранее условно привлекали по уголовной статье за оскорбление власти, - пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на источники в ДПС ОГИБДД по Бокситогорскому району Ленобласти.

Добавим, что инспекторы так и не узнали, куда собирался ехать гонщик.