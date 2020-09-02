Полиция разыскивает 10-летнего школьника, пропавшего в Ленобласти

10-летний школьник пропал под Приозерском. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полицейские разыскивают 10-летнего ребенка, пропавшего в Приозерском районе Ленобласти 2 сентября. По словам матери, сын ушел гулять около пяти часов вечера. Обещал быть только на детской площадке с друзьями, но уже практически полночь, а он все еще не вернулся домой. Мама срочно обратилась в полицию, и сотрудники МВД начали поисковую операцию, но просят помощи и от всех местных жителей.

Ориентировка на мальчика от поискового отряда "ЛизаАлерт". Фото: lizaalert.org

- Приметы пропавшего школьника следующие: рост 146 сантиметров, светлые и кудрявые волосы, плотного телосложения. Был одет в черную толстовку с цветной надписью "Адидас", спортивные черные штаны и такого же цвета кроссовки. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, то просим сообщить ее по телефонам: 8 (813-79) 39-002 либо 102, - поспешили рассказать в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас мальчика ищет не только полиция, но и экстренные службы с добровольцами. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.