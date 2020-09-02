Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении проректора вуза, под стенами которого льдина убила студента

Суд изучит уголовное дело в отношении проректора вуза, под стенами которого глыба льда убила студента. Фото: СОЦСЕТИ

Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Хозина, проректора Химико-фармацевтического университета, под стенами которого в феврале 2019 года погиб студент от прилетевшей в него глыбы льда. Напомним, ранее его отпустили под залог в 900 тысяч рублей. Проректору вменяли получение взятки от подрядчика ООО «Вентформат», которого наняли как раз для очистки крыши от снега.

- По версии следствия, мужчине передали не менее 50 тысяч рублей за помощь в заключении трех договоров университета с компанией на очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Кроме этого Хозин знал, что на крыше скопился снег, но проявил преступную небрежность и не проконтролировал работу по очистке, - сообщили в объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга.

Материалы дела уже передали судье, но к производству их еще не приняли. В общей сложности по двум статьям мужчине грозит больше 10 лет лишения свободы. Судя по сайту вуза, он до сих пор является проректором по административно-хозяйственной работе.