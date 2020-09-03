Невский завод электротранспорта назвали именем петербургского изобретателя трамвая

Имя изобретателя трамвая присвоено Невскому заводу электротранспорта в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский завод электротранпорта в Санкт-Петербурге получил имя изобретателя трамвая - Федора Пироцкого. Ровно 140 лет назад, 3 сентября 1880 года, первый в мире электрический трамвай проехал по Северной столице, оказал влияние на жизнь миллиардов людей.

- Мы отдаем дань уважения Федору Пироцкому, блестящему инженеру и изобретателю, мы отдаем должное российской инженерной школе. Как инновационная производственная компания мы очень хорошо понимаем ценность труда инженера, - отметил Феликс Винокур, президент «ПК Транспортные системы».

Именно Пироцкий взял вагон, построенный для перевозки пассажиров, и оснастил его электродвигателем. Однако первое регулярное движение трамвая появилось в Берлине, спустя год после опытов российского инженера в Петербурге. Русский инженер-артиллерист первым решил проблему передачи электроэнергии на расстояние и предложил трамвай в современном его виде.

Для своих экспериментов Федор Пироцкий использовал коночный вагон длиной 6,5 метров и вместимостью около 40 человек. Длина современного трамвая «Витязь-М» – 27 метров, одновременно он может увезти до 265 человек.

Сегодня Невский завод электрического транспорта имени Пироцкого не только поставляет современные трамваи и троллейбусы в российские города, но и борется за международный рынок.