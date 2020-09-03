Летнее тепло вернется 3 сентября в Санкт-Петербург

3 сентября в Петербурге плюс 24 градусов и без дождей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге наступило короткое бабье лето. В четверг, 3 сентября 2020 года, погода в Северной столице ожидается теплая, даже жаркая. Только к вечеру в городе могут пройти небольшие дожди.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием теплого секторе малоактивного атлантического циклона, центр которого расположится над Швецией. При переменной облачности небольшие дожди пройдут лишь ближе к вечеру и преимущественно на западе региона. А температурные показатели продолжат расти, на 4-5 градусов превышая положенные по климату значения, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, днем в Петербурге ожидается до плюс 22-24 градусов, по области от 20 до 25 градусов выше нуля. Ветер слабый - 4-9 метров в секунду.

Тепло в Петербурге надолго не задержится. Еще в пятницу и субботу, 4 и 5 сентября, в городе ожидается до плюс 20 градусов, после в город вернутся холод и дожди.