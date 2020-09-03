Пропавшего 10-летнего мальчика нашли в кустах в Ленинградской области

В Ленобласти нашли без вести пропавшего 10-летнего мальчика Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники полиции оперативно нашли 10-летнего мальчика, который потерялся в среду, 2 сентября 2020 года, в Приозерском районе Ленинградской области. Около девяти часов вечера в правоохранительные органы обратилась испуганная мать малыша. Она рассказала, что мальчик около пяти часов дня ушел гулять на детскую площадку, но потом пропал.

- Незамедлительно начался розыск малыша, на поиски был ориентирован личный состав местной полиции, все патрульные наряды, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также к поискам подключились в волонтеры, которые оперативно разослали ориентировки по социальным сетям. Благо, это не понадобилось.

Спустя недолгое время, в 2 часа ночи 3 сентября полицейские нашли потерявшегося ребенка. Он был в кустах во дворе, где проживает. Мальчик гулял в одиночестве.

Известно, что ничего плохого с ребенком не произошло, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Мальчика успешно передали маме.