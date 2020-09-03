Следственный комитет выясняет причину массовой гибели рыб и вспененной воды в реке Ижора

Следственный комитет начал проверку в связи с загрязнением реки Ижора в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Ленинградской области в ночь на четверг, 3 сентября 2020 года, начали проверку в связи с сильным загрязнением реки Ижора в Гатчинском районе города. Накануне местные жители начали жаловаться, что вся вода в водоеме покрыта густой, белой пеной, а течением на берег выбрасывает мертвую рыбу.

Местные жители заметили на воде белую пену / Фото: СК ЛО

- Черная вода в деревнях Руссолово, Шаглино, Бор, поселке Лукаши. Рыба какая есть, идет в берег, пытаясь схватить глоток чистой воды, но увы, - пожаловались местные жители.

Специалисты выехали на место и проверили реку в районе моста при въезде в поселок Лукаши, моста на Фабричной улице и устье Ижоры у Железнодорожной улицы в городе Коммунары. Также с места они забрали мертвую щуку и взяли образцы воды, чтобы отправить на экспертизу.

На берегу реки следователи нашли мертвую рыбу / Фото: СК ЛО

Сами местные жители считают, что виноваты заводы, которые располагаются неподалеку. Истинную причину установят следователи.