"Первый туристический" трамвай вышел на маршрут в день 140-летия создания в Санкт-Петербурге

В день 140-летия российского трамвая возобновляет работу маршрут «Первый туристический» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 3 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге вернулся на маршрут "Первый туристический" трамвай. Состав долго отсутствовал на улицах города в связи с эпидемией коронавируса, и вернулся как раз в день 140-летия создания российского трамвая.

- На сентябрь приходится сразу две «трамвайные» даты: 3 сентября 140 лет исполняется российскому трамваю и опытам инженера Федора Пироцкого в Дегтярном переулке, а 29 сентября день рождения отпразднует петербургский трамвай – 113 лет с момента открытия движения в городе на Неве, - рассказали в СПб ГУП "Горэлектротранс".

С 3 сентября классический ленинградский трамвай ЛМ-33 будет совершать по три рейса ежедневно - от Музея городского электрического транспорта в 10:00, 13:00 и 16:00. Его маршрут проходит через шесть мостов, а на пути пассажиры смогут увидеть более 500 достопримечательностей города.

Пассажиры допускаются в туристический трамвай только при наличии гигиенической маски и перчаток. Количество пассажиров одного рейса в целях обеспечения социальной дистанции будет снижено вдвое. Перед каждым рейсом трамвай будет проходить санитарную обработку.