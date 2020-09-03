Женщина избила сотрудницу полиции, а ее муж попытался "замять" инцидент взяткой в Санкт-Петербурге

Супруги из Петербурга стали фигурантами уголовных дел о нападении на полицейского и попытке дать взятку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге супружеская пара стала фигурантами двух уголовных дел. 27 августа 2020 полицейские попытались задержать 39-летнюю женщину в Адмиралтейском районе за мелкое хулиганство. Однако та стала сопротивляться и ударила сотрудницу МВД по лицу. После этого, ее муж попытался "отмазать" супругу с помощью взятки.

- На следующий день после инцидента, 28 августа, 43-летний муж хулиганки пришел в отдел полиции на набережной Обводного канала и предложил правоохранителю взятку - 250 тысяч рублей за непринятие мер по привлечению его жены к уголовной ответственности, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Полицейский от взятки отказался и сразу же сообщил о коррупционном преступлении.

Так, теперь оба супруга привлечены к уголовной отвественности. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы, ее мужу - от семи до 12 лет.