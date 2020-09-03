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Коронавирус Covid-19

Более 21 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Число новых зараженных растет
Лилия КозловаЛилияКозлова
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Еще 21 тысяча петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние сутки

Еще 21 тысяча петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние сутки

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный продолжает информировать горожан о массовом обследовании населения на коронавирус. По данным на четверг, 3 сентября 2020 года, за последние сутки анализы сдали более 21 тысячи человек. Результаты тестов будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21351 человека. Под медицинским наблюдением находится 742 человека. Из них 2 - в обсерваторе, 740 - контактные, - рассказали в администрации города.

Тем временем, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Петербурге начало расти. Впервые за долгое время за сутки наличие инфекции подтвердилось у 191 человек. Вероятно скачек связан с наступлением осени, когда вероятность заражения многими вирусными заболеваниями повышается.

За все время эпидемии в Петербурге коронавирус обнаружен более чем у 37 тысяч человек, низ них 26 тысяч выздоровели и 2483 скончались.

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