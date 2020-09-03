Жесткие пробки сковали Санкт-Петербург утром 3 сентября 2020 года

Утром 3 сентября Петербург встал в 7-балльные пробки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Серьезные пробки сковали дороги Санкт-Петербурга утром в четверг, 3 сентября 2020 года. К 10 часам уровень загруженности составил 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно. Сложнее всего ситуация на Гражданском проспекте, проспекте Культуры и Тихорецком, а также на проспекте Славы и Народной улицы в сторону Московского, там пробки по 8 баллов.

- Нехарактерно плотный для данного времени трафик отмечается на проспекте Обуховской обороны в сторону центра и Приморском проспекте. Там пробки 7 баллов и 5 баллов соответственно, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Пробка в 8,7 километров растянулась к 9:37 часа по Октябрьской набережной, Малоохтинскому проспекту от Русановской улицы до Таллинской улицы.

Традиционно стоит КАД по внутренней стороне в районе Большого Обуховского моста. Вереница из машин выстроилась на 7,7 километров от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.

Внешняя сторона КАД тоже стоит от Октябрьской набережной до реки Оккервиль.

Автомобилистам следует учитывать ситуацию на дорогах и выбирать маршруты, чтобы миновать долгие заторы.