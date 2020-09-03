Пять университетов Санкт-Петербурга вошли в рейтинг лучших вузов мира

Пять петербургских университетов представлены в обновленном глобальном рейтинге вузов THE Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу пять университетов Санкт-Петербурга попали глобальный рейтинг World University Rankings. Список лучших вузов города был опубликован в среду, 2 сентября 2020 года, издательством Times Higher Education. В целом в глобальный рейтинг вошли 1527 мировых вузов, 48 из них представляют российскую высшую школу.

- В этом году Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в группу 301-350 среди мировых университетов, переместившись из группы вузов шестой сотни в группу четвертой сотни, - рассказали в комитете по науке и высшей школе.

Из группы 800-1000 прошлого года в группу 401-500 поднялся Санкт-Петербургский горный университет, заняв 5 место среди российских вузов, представленных в рейтинге.

Опустился на одну группу (501-600) Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет подтвердил позиции в группе 601-800, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет остался в группе 1001+.

Рейтинг THE WUR оценивает более 1 500 университетов из 93 стран и это самый большой анализ образовательной системы в мире.