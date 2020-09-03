Движение по трассе "Кола" перекроют 4 сентября в Ленинградскй области

На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост 4 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 4 сентября 2020 года, в Ленинградской области перекроют движение по трассе "Кола", идущей от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией. Проезд для автомобилей будет закрыт в течение 45 минут, пока в районе Ладожского моста по реке Неве будет проходить судно.

- В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке судна «Фрея» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отметим, что остановка движение может быть изменено, так как разводка Ладожского моста производится при температуре не более 25 градусов тепла и скорости ветра до 15 метров в секунду. В случае, если погодные условия в Ленобласти изменятся, развод будет перенесен на более на более благоприятное время.