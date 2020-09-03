Эпидемический подъем в Санкт-Петербурге ожидается в ноябре 2020 года

Более 3 миллионов петербуржцев будут привиты от гриппа в 2020 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в ноябре ожидается эпидемический подъем гриппа. В связи с этим в четверг, 3 сентября 2020 года, губернатор Александр Беглов напомнил горожанам о важности вакцинации. На фоне коронавируса, грипп может дать серьезное осложнение заболевшим.

- В этом году на фоне сложной эпидемической ситуации мы начали прививочную кампанию раньше, чем обычно. Эпидемический подъем наиболее вероятен в ноябре, поэтому необходимо сделать прививку в сентябре-октябре. Каждый должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих, - заявил губернатор.

Он отметил, что прогнозам специалистов, ожидаемый штамм вируса – абсолютно новый, и население не имеет к нему иммунитета.

В этом году в Петербурге планируется привить от гриппа более 3 миллионов горожан, в том числе 488 тысяч детей.

Отечественная вакцина включает 3 актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года. Все вакцины прошли регистрацию и разрешены к применению. Минздрав уже поставил в Петербург почти 800 тысяч доз вакцины.