Проректор ВУЗа пойдет под суд после гибели студента от падения сосульки в Санкт-Петербурге

Проректора петербургского вуза, где студент погиб от падения глыбы льда, отправится под суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 3 сентября 2020 года, следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении 60-летнего проректора по хозяйственной части ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет», который должен был следить за состоянием учебного заведения и его уборкой. Именно с крыши этого вуза на улице Профессора Повова 5 февраля 2019 года рухнула глыба льда на двух студентов. Один из них умер на месте.

- Следствие выяснило, что обвиняемый заключил с одной коммерческой компанией договор на работу по чистке кровли от снега и наледи не по всей площади крыши здания, а лишь по его периметру. При этом, до 1 февраля прямо на рабочем месте он получил от предпринимателей взятку - 40 тысяч рублей, чтобы заключить этот договор, - сообщили в следственном комитете.

После заключения в феврале 2019 года договора на очистку кровли, обвиняемый также намеревался получить взятку, однако сделать этого не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.