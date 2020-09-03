Александр Беглов сделал прививку от сезонного гриппа

Беглов одним из первых сделал прививку от гриппа в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В четверг, 3 сентября 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга в числе первых прошел вакцинацию от сезонного гриппа. В этом году на фоне эпидемии коронавируса в Северной столице планируется привить более 3 миллионов жителей, чтобы снизить возможные осложнения, которые могут дать в купе два вируса.

- Мы столкнулись с опасным, малоизученным вирусом КОВИД-19, который способен осложнить течение любого заболевания, и должны использовать все проверенные средства защиты, - подчеркнул Беглов.

Градоначальник также добавил, что эпидемический подъем в этом году наиболее вероятен в ноябре, поэтому необходимо сделать прививку в сентябре-октябре, чтобы защитить себя заранее.

Вакцина включает 3 актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года. Сделать прививку можно, как в поликлинике, так и в мобильном пункте, которые открыты у большинства станций метро.