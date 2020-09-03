Около 1,3 миллиона автомобилей проехало за год по развязке ЗСД с Новым шоссе

За год по транспортной развязке ЗСД с Новым шоссе проехало порядка 1,3 млн автомобилей Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортная развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе, открытая осенью 2019 года, оказалась востребованной у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По данным на 3 сентября 2020 года, за год по ней проехало порядка 1,3 миллионов автомобилей.

- По подсчетам экспертов ежемесячно по развязке проезжает около 150 тысяч автомобилей в весенне-летний период и около 75 тысяч в осенне-зимний. 11% трафика участка от КАД до трассы Е-18 «Скандинавия» приходится именно на развязку с Новым шоссе, - рассказали в Смольном.

Развязка в Курортном районе была открыта 3 сентября 2019 года. Благодаря ей жители Сертолово, поселков Песочный, Левашово и Белоостров получили возможность удобного выезда на ЗСД, что сократило время проезда до центра города на 30 минут по сравнению с маршрутом через перегруженное Выборгское шоссе.

Особое значение развязка получила в решении транспортных проблем в весенне-летний период массового выезда жителей к местам отдыха.