Вечный огонь с Пискаревского кладбища пронесут по Дороге жизни

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня / Фото: Администрация Ленобласти

В четверг, 3 сентября 2020 года, на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге собрались губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, члены правительства, парламента региона, а также представители городов воинской славы, чтобы принять участие в акции "Эстафета вечного огня" в честь 75-летия Великой Победы. Участники зажгли факел от вечного огня, чтобы пронести его по Дороге жизни, и возложили цветы.

- Мы помним, как умирали в блокаде ленинградцы, как погибали бойцы Красной Армии, как многие, выезжая на «Дорогу жизни» в мечтах о том, что они вырвутся из этого ада, попадали под бомбежки и обстрелы. Мы помним ту страшную бомбёжку на железнодорожной станции в Тихвине, когда был разбомблен состав с детьми, которых вывозили из осажденного Ленинграда, - отметил Дрозденко.

В этом году акция посвящена объединению поколений - вместе Победу встретят герои Великой Отечественной войны и современная молодежь.

Эстафету приняли ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, педагоги, студенты учебных заведений, школьники, суворовцы, нахимовцы, кадеты, волонтеры, артисты областных театров, военно–исторические клубы и военнослужащие.