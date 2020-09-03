Работникам «Метроподземстрой» выплатили задолженность по зарплате более 35 млн рублей

Рабочим «Метроподземстроя» выплатили долги по зарплате Фото: Александр ГЛУЗ

Работники ООО «Метроподземстрой» получили долгожданную заработную плату, которую задолжало предприятие. В четверг, 3 сентября 2020 года, прокуратура метрополитена Санкт-Петербурга рассказала, что провела проверку исполнения трудового законодательства компании и помогла сотрудникам получить свои деньги.

- В ходе проверки прокурором Петербургского метрополитена проведена встреча с коллективом предприятия. Установлено, что перед 265 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы за июнь-июль 2020 года в размере более 35 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы защитить права рабочих, прокуратура обратилась к руководителю предприятия с административным делом о невыплате зарплаты сотрудникам.

После рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.