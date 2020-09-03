Развязку КАД с Пулковским шоссе перекроют на месяц с 4 сентября

На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга очередные ограничения. В пятницу, 4 сентября 2020 года, на транспортной развязки КАД с Пулковским шоссе перероют две с половиной полосы движения по внутреннему кольцу для ремонта дороги. Ограничения продлятся целый месяц.

- В период с 4 по 19 сентября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта четвертая, третья и половина второй полосы, а с 20 сентября по 4 октября перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонтные работы на КАД будут идти круглосуточно, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой