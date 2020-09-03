Рекордный рост цен на квартиры в новостройках зафиксирован в Санкт-Петербурге

Цены на новостройки в Петербурге показали рекордный рост за 10 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел рекордный за 10 лет скачек цен на квартиры в новостройках. Как стало известно в четверг, 3 сентября 2020 года, с начала 2020 года стоимость первичного жилья выросла на 12,5 процентов до 129,9 тысяч рублей за квадратный метр.

- С конца июля цены в Петербурге в классе масс-маркет выросли на 4,3 процентов, хотя обычно мы наблюдаем рост в пределах 1,5–2 процентов за месяц. Причина - сокращение предложение и высокий спрос, - сообщили в консалтинговом центре "Петербургская Недвижимость" пишет "Коммерсантъ".

С начала года стоимость квартир выросла во всех классах жилья. Масс-маркет в пригородной зоне подорожал на 9,8 процентов, жилье бизнес-класса - на 8,4 процента до 198,6 тысяч рублей за "квадрат", а элитное жилье - на 5,7 процентов до 382,1 тысячи рублей.

Увеличился с ростом цены квадратного метра и средний бюджет покупки на рынке первичного жилья. За год он вырос до 5,4 млн рублей в Петербурге и до 4 млн рублей в пригородах.