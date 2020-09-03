Новые уличные фонари появились в 11 кварталах Красного Села

В 11 кварталах Красного Села появилось новое освещение / Фото: Ленсвет

К началу учебного года в 11 кварталах Красного Села, что в Санкт-Петербурге, завершилось обновление уличного освещения. Почти тысяча новых экономичных фонарей теперь создают уют в вечернее и ночное время в границах Геологической улицы, Стрельнинского шоссе, проспекта Ленина, Нагорной улицы, улицы Первого Мая, улицы Свободы, улицы Юных Пионеров, Моховой улицы, улицы Рябчикова, улицы Спирина, где проживают почти 16 тысяч человек.

- Качественное уличное освещение — это вопрос безопасности петербуржцев. Мы должны сделать все, чтобы жители могли заниматься спортом в любое время года, отдыхать, гулять с детьми по вечерам, - отметил 3 сентября губернатор Александр Беглов.

Теперь в Красном Селе вместо устаревших ртутных ламп установлены 979 современных экономичных светодиодных светильников. Их число увеличилось в 5 раз, а энергопотребление — только на 17%.

На детских и спортивных площадках установлены специальные складные опоры, которые позволяют менять лампы без использования спецтехники.