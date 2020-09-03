В конкурсе на реставрацию Верхнего сада в Петергофе участвовала только одна компания

Лишь одна компания захотела реставрировать Верхний сад в Петергофе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петергофе подвели итоги конкурса на поиск подрядчика, который выполнил бы масштабную реставрацию Верхнего сада. Судя по данным, опубликованным на сайте госзакупок, за работы пожелала взяться лишь одна компания – «Специализированное строительное управление – 5». Комиссия, недолго думая, приняла единственную заявку и подписала с победителем конкурса договор.

- Объект закупки – выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Верхний сад». Начальная (максимальная) цена контракта на работы – 932 887 047 рублей, - гласят данные конкурса на сайте госзакупок.

Напомним, что Верхний сад Петергофа сейчас закрыт. Первых посетителей туда планируют пустить в лучшем случае в 2024 году. Сперва специалисты отреставрируют исторический коллектор, который питает фонтаны Нижнего парка и, к примеру, легендарного «Самсона».