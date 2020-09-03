Экс-чиновника из Ленобласти обвинили в незаконных надбавках к своей зарплате на 700 тысяч

Следком подозревает, что чиновник из Ленобласти сделал себе надбавок к зарплате в сумме на 700 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком подозревает экс-главу администрации города Шлиссельбурга, что находится в Ленобласти, в приукрашенной зарплате. Уголовное дело по статье за злоупотребление полномочиями уже возбуждено. По версии следствия, бывший чиновник сделал себе незаконные надбавки, коих набралось в сумме на 700 тысяч рублей.

- Он подписал нелегальное решение Совета депутатов МО, которое позволило ему получать денежные надбавки с октября 2018 года за особые условия своей службы. Хотя к льготной категории чиновник не относился. Деньги начислялись ему ежемесячно. В результате преступных действий, ущерб бюджету города составил больше 700 тысяч рублей, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование продолжается. Бывшему чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности дальше.