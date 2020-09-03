Водитель автобуса запер в салоне уголовника в федеральном розыске в Санкт-Петербурге

Водитель автобуса помог задержать уголовника в федеральном розыске. Фото: Артем КИЛЬКИН

3 сентября водитель ночного автобуса столкнулся с самым буйным пассажиром в своей жизни. Маршрут вернулся в депо в Приморском районе Санкт-Петербурга, закончив работу. Однако в салоне остался мужчина, который наотрез отказался выходить и буянил. Недолго думая, водитель частично выполнил его пожелание – закрыл двери, но вызвал на место росгвардейцев. Те прибыли в депо и узнали, что у пассажира было богатое криминальное прошлое.

- Мужчину задержали за мелкое хулиганство и вывели из салона автобуса. При проверке наряд группы Росгвардии установил, что данный гражданин находится в федеральном розыске за убийство, совершенное на территории Самарской области, - передает пресс-служба ЙВО нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчину оперативно отвезли на «рандеву» к сотрудникам местного отдела полиции. Судьба у него простая – задержанного передадут инициаторам розыска и будут судить.