Новые вагонные составы появились на красной линии метро Санкт-Петербурга

На красной ветке метро Санкт-Петербурга появятся еще два современных вагонных состава. Фото: пресс-служба метро Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский метрополитен продолжает обновлять подвижной состав. 3 сентября в электродепо «Автово» поступили еще два современных восьмивагонных поезда с асинхронным тяговым приводом. Горожанам они уже знакомы, поскольку таковых на красной линии подземки уже 25. Транспорт уже прошел обкатку и готов к работе.

- Новый подвижной состав оборудовали современными системами безопасности, диагностики и контроля за состоянием техники. Уровень шума в таких вагонах снижен, а освещение и цветовой фон салона снимает нагрузку на глаза пассажиров. До конца 2020 года в метро появятся еще два таких состава, - рассказывает пресс-служба петербургской подземки.

Напомним, что строительство кольцевой линии метрополитена Северной столицы сдвинулось с мертвой точки. Смольный наконец-то ищет подрядчиков для планировки участков под новую ветку подземки.