BMW насмерть сбил 10-летнего мальчика на проспекте Славы

На проспекте Славы насмерть сбили ребенка. Фото: vk.com/spb_today

BMW насмерть сбил 10-летнего мальчика во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Страшная авария произошла около 19:25 у дома №8 на проспекте Славы. Известно, что за рулем автомобиля находился 43-летний мужчина, который не сумел вовремя среагировать на ребенка, внезапно оказавшегося на дороге.

Медики скорой пытались спасти мальчика, но было уже поздно. Фото: vk.com/spb_today

- Мужчина, управляя BMW X6, сбил мальчика вне зоны пешеходного перехода. Ребенку 10 лет. Его личность сейчас устанавливается. На место срочно прибыли медики скорой помощи. Однако пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. По данному факту проводится тщательная проверка, чтобы установить все обстоятельства происшествия, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», авария произошла в крайней правой полосе проспекта Славы.