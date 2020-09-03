Следком возбудил уголовное дело после смертельного падения мужчины с крыльца больницы в Ленобласти

Охранник упал с деревянного крыльца больницы в Токсово и погиб. Фото: СОЦСЕТИ

Следком возбудил уголовное дело после того, как мужчина упал с крыльца Токсовской больницы в Ленобласти и погиб от полученных травм. Все произошло у служебного входа в медучреждение. Дело в том, что лестницы там демонтировали и планировали поставить новые. Однако на некоторое время рабочие установили на месте деревянную конструкцию, чтобы сотрудники больницы могли хоть как-то попасть внутрь.

- Охранник упал на землю и получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение, где он скончался. Деревянная конструкция разрушилась из-за нарушения, которое допустило лицо, выполнявшее профессиональные обязанности (видимо, имеются в виду строители – Прим.Ред.), - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование продолжается. Добавим, что виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.