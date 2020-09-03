Полиция проверит семью мальчика, который жестоко избил кота в Санкт-Петербурге

Полиция проведет проверку в отношении семьи ребенка, избившего кота в Ломоносове. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция начала проверку в отношении семьи мальчика, который с садистской жестокостью избил кота Санкт-Петербурге. Напомним, страшная видеозапись, снятая в сквере в Ломоносове, появилась в соцсетях. Автор утверждал, что животное уже было мертво, однако местные жители все равно обрушили на ребенка весь гнев. Дошло до того, что люди стали собирать подписи для коллективной жалобы в полицию.

Жители Ломоносова в беседах с «Комсомолкой» утверждали, что мальчик и его окружение не раз попадали в похожие истории, терроризируя обычных прохожих из-за своего вызывающего поведения. Ходили слухи, что на семью ребенка уже ранее доносили в полицию. Однако в Главке МВД поспешили сообщить, что это неправда.

- Информация о том, что в полицию поступали сообщения по поведению мальчика, не соответствует действительности. При этом после появления видеоролика в социальной сети правоохранительные органы начали проверку в отношении семьи ребенка, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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