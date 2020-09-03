«Зенит» назвал расписание новых матчей после паузы на сборные

"Зенит" узнал даты и начало следующих матчей в РПЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит» опубликовал расписание своих дальнейших игр в чемпионате России после перерыва на сборные. Ранее РФС планировал провести домашнюю встречу сине-бело-голубых с «Арсеналом» в воскресенье 13 сентября, однако матч перенесли на понедельник 14-го. Поединок начнется вечером, в 18:30.

- Оставшееся расписание матчей следующее: 19 сентября в 16:30 гостевая игра против «Урала», 26 сентября в 16:30 домашняя игра с «Уфой» и 3 октября в 19:00 гостевая игра со «Спартаком», - передает пресс-служба «Зенита».

Расписание следующих четырех матчей "Зенита". Фото: пресс-служба "Зенита"

Напомним, 7 зенитовцев вызваны в сборные на матчи «Лиги Наций» или, в случае Данила Кругового, на отборочный турнир к молодежному Евро-2021.

Добавим, что совсем недавно главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак стал жертвой мошенников. Хитрый аферист прикинулся коллегой-футболистом и написал наставнику «Зенита» с просьбой перечислить деньги на лечение рака у отца. Семак поверил и потерял крупную сумму.