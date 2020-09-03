Коммунальщики заготовят к зиме в Санкт-Петербурге 100 тысяч тонн соли и песка

100 тысяч тонн соли и песка заготовят в Санкт-Петербурге к зиме 2020/2021 годов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко сообщил, что коммунальщики встретят зиму 2020/2021 с заготовками в виде 100 тысяч тонн соли и песка. Штат сотрудников уже укомплектовали почти на 90%. Дороги от снега будут очищать почти 1,8 тысячи машин. Помогать им привлекут 1600 дворников.

- Запасы готовы на 40%. На содержание и уборку дорог в этом году выделили 11,6 миллиарда рублей. В прошлом году город закупил 471 единицу техники, ее уже успели опробовать. Планировали купить еще, но вмешалась пандемия коронавируса и, как итог, сокращение городского бюджета, - цитируют Бондаренко в «Петербургском дневнике».

По словам вице-губернатора, в этот раз особое внимание коммунальщики уделят уборке снега на тротуарах в центре, поскольку горожане ранее массово жаловались на этот счет. Напомним, в прошлую аномально теплую зиму на дороги Северной столицы высыпали только 5 тысяч тонн соли из закупленных 100.