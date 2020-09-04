Горе-мать, бросившую младенца на остановке, осудят в Санкт-Петербурге

Мать-кукушку, бросившую младенца в Санкт-Петербурге, отдадут под суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Санкт-Петербурга подготовила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении матери-кукушки, оставившей новорожденного сына на остановке общественного транспорта в Зеленогорске. Напомним, 12 мая младенца нашли жители Курортного района и тут же вызвали на место «скорую» и полицию. Медики оценили состояние ребенка как средне-тяжелое. Мать ребенка в итоге пришла в отделение МВД с повинной, во всем сознавшись.

- Прокуратура установила, что мать осознавала опасность поступка для жизни и здоровья малыша. Это ее не остановило. Мальчик сейчас находится под опекой в специализированном учреждении, - выяснили «Невские новости».

Добавим, что горе-мать оказалась 40-летней уроженкой Таджикистана. Ее дело направили в суд. Женщине грозит до одного года лишения свободы по статье за оставление малыша в опасности.