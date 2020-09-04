Погода 4 сентября в Санкт-Петербурге: корокие дожди

Короткие дожди и небольшое понижение температуры ожидается в Петербурге 4 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Непродолжительное бабье лето в Санкт-Петербурге закончилось. Если еще вчера в городе можно было ходить в футболе, то в пятницу, 4 сентября 2020 года, уже лучше одеваться потеплее и брать с собой зонт. В городе ожидается небольшое потепление температуры и кратковременные дожди.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 20-22 градусов, в Ленинградской области - плюс 18-23 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

Впереди ожидаются пасмурные и дождливые выходные. В субботу, 5 сентября, до плюс 19, а в воскресенье, 6 сентября, 18 градусов тепла.