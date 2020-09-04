Аналитики рассказали, на что тратили деньги сразу после карантина жители Санкт-Петербурга

Аналитики узнали, на что петербуржцы тратили деньги сразу после карантина Фото: Олег ЗОЛОТО

После снятия жестких ограничений из-за коронавируса, жители Санкт-Петербурга вернулись к активной жизни, а еще активнее стали делать покупки. Аналитики компании "Эвотор" провели исследование и выяснили, на что больше всего тратили деньги горожане в августе 2020 года.

- В августе петербуржцы много покупали технику, различные гаджеты.Так, выручка магазинов бытовой техники выросла почти на 70 процентов по сравнению с 2019 годом, а магазинов электроники - более чем на 30 процентов, - пишут "Невские новости".

Также петербуржцы тратили много денег на табак, цветы и товары для животных. Не обошлось и без покупок для дачи.

Автотовары тоже оказались востребованы у горожан. Выручка у таких магазинов увеличилась на 23 процента.

А вот расходы на одежду и обувь сократились. Меньше петербуржцы стали тратить на туризм, музеи, кафе и рестораны.