Hyundai загорелся после ДТП с Mercedes под Санкт-Петербургом

Машина сгорела после жесткого ДТП на трассе М-11 под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшная авария произошла в ночь на пятницу, 4 сентября 2020 года, в Тосненском районе Ленинградской области. Около 00:35 часов на трассе М-11 "Нева" столкнулись два автомобиля, которые ехали по направлению из Москвы в Санкт-Петербург. После удара одна из машин загорелась. Есть погибшие.

- Водитель за рулем автомобиля Hyundai по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в иномарку Mercedes с прицепом, которая двигалась в попутном направлении, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

После удара Hyundai и прицеп второй машины загорелись. Водителю Mercedes, 50-летнему мужчине повезло, он не пострадал. Пассажир Hyundai погиб на месте ДТП, водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас их личности устанавливаются.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.