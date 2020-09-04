Живодер выбросил котенка из окна многоэтажки в Ленинградской области

Неизвестный выбросил котенка из окна многоэтажки в Сосновом Бору, животное погибло Фото: СОЦСЕТИ

Жители Соснового Бора, что в Ленинградской области, пытаются выяснить личность живодера, который жестоко разделался с котенком. Утром в пятницу, 4 сентября 2020, в социальной сети появилось сообщение, что неизвестный выбросил животное из окна многоэтажки дома 46 на Молодежной улице. Пушистик не выжил, а разбился о крышу припаркованной машины.

- Какая-то мразь решила избавиться от котенка вышвырнув его из окна. Знать бы, что этот сделал, руки бы лично оторвала этой мразоте и мозги бы на место вправила, хотя сомневаюсь, что они вообще есть, - смогла сдержать слов очевидица.

Местные жители, увидев такое жестокое обращение с животным, начали активно возмущаться. Горожане напомнили, что за подобные действия виновный должен отвечать по закону - уголовному кодексу. Обратился ли кто-то из очевидцев в полицию не сообщается.