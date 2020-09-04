Появилось видео горящей фуры и Hyundai на трассе М-11 под Санкт-Петербургом

Прицеп фуры и легковушка сгорели дотла после ДТП на трассе М-11 Фото: СОЦСЕТИ

В социальной сети появились видео с места жуткой аварии на трассе М-11 под Санкт-Петербургом. Трагедия произошла в ночь на пятницу, 4 сентября 2020 года, в Тосненском районе Ленинградской области. На опубликованных кадрах видно, как горят прицеп фуры и легковушка.

- Автомобиль Hyundai по неизвестной причине врезался в фуру марки Mercedes с прицепом, которая двигалась в попутном направлении. В результате прицеп и легковушка загорелись, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

50-летний водитель фуры не пострадал. Однако пассажир Hyundai не успел выбраться из машины и скончался на месте жуткой аварии. Водитель легковушки госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

На место ЧП прибыли пожарные, сотрудники ДПС и скорая помощь. Причина возгорания на данный момент устанавливается.