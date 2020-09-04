Более 22,7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 22 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки 3 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на пятницу, 4 сентября 2020 года, накануне более 22,7 тысяч человек были обследованы на наличие инфекции. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22715 человек. Под медицинским наблюдением находится 690 человек. Из них 2 - в обсерваторе, 688 - контактные, - сообщили в администрации Северной столицы.

Последние несколько дней в Петербурге наблюдается увеличение числа зараженных и умерших. Так, 3 сентября количество заболевших вновь превысило 190 человек впервые за долгое время.

На данный момент с начала пандемии в Петербурге выявлено более 37 тысяч заболевших, из них полностью выздоровели уже 26 тысяч человек, более 2,4 тысяч скончались.