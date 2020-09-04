Пьяный мужчина открыл стрельбу из автомата в Калининском районе Санкт-Петербурга

Пьяный петербуржец устроил стрельбу с балкона в Калининском районе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу в Калининском районе. Около пяти часов дня в четверг, 3 сентября 2020 года, в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что с балкона пятого этажа одной из квартир дома 15/5 по улице Софьи Ковалевской мужчина стреляет в воздух из автомата. Правоохранители выехали на место.

- Полицейские быстро нашли стрелка. Им оказался 36-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что мужчина, который ранее уже был судим за нарушение ПДД, выстрелил несколько раз в воздух из списанного охолощенного автомата АК74У-СО. Помимо оружия у него дома нашли две гильзы. Также ранее

Стрелка задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело хулиганстве.