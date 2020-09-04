Двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения с кровати в Санкт-Петербурге

Двухлетняя девочка получила много тяжелых травм, упав с кровати на пол в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет выясняет обстоятельства при которых серьезно пострадала маленькая девочка. Вечером в четверг, 3 сентября 2020 года, в отдел полиции из детской больницы № 2 поступило сообщение о том, что в 20:41 часов была госпитализирована малышка, без месяца двух лет от роду.

- Девочку забрала карета скорой помощи из квартиры дома 11 по Большому проспекту Васильевского острова. У малышки множество травм: закрытая черепно мозговая травма, ушиб мозга, гематомы, ссадины на теле, руках и ногах. Состояние ее тяжелое - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Врачам и полиции 22-летний отчим девочки рассказал, что в период с 19:00 до 20:00 малышка упала с кровати на пол от чего и получила такие травмы.

Мать девочки - 20-летняя жительница Петербурга. Семья на профилактическом учете не стоит.