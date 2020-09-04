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Полиция возбудила уголовное дело на водителя BMW насмерть сбившего 13-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

В момент аварии мужчина сидел за рублем чужого автомобиля
Лилия КОЗЛОВА
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На водителя BMW, сбившего насмерть мальчика на проспекте Славы, возбудили уголовное дело

На водителя BMW, сбившего насмерть мальчика на проспекте Славы, возбудили уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб 13-летний мальчик. Трагедия произошла вечером в четверг, 3 сентября 2020 года. Мужчина на иномарке BMW X-6 сбил ребенка, который пытался перейти дорогу на проспекте Славы.

- 43-летний мужчина на машине BMW, которая принадлежит другому 44-летнему петербуржцу, ехал по проспекту Славы от Будапештской улицы в сторону Белградской по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В районе дома 8 по проспекту Славы иномарка на скорости наехала на 13-летнего ученика седьмого класса, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От сильного удара мальчик скончался на месте до приезда скорой.

На данный момент водитель иномарки задержан. Возбуждено уголовное дело.

ДТП