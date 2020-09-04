Полиция возбудила уголовное дело на водителя BMW насмерть сбившего 13-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

На водителя BMW, сбившего насмерть мальчика на проспекте Славы, возбудили уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб 13-летний мальчик. Трагедия произошла вечером в четверг, 3 сентября 2020 года. Мужчина на иномарке BMW X-6 сбил ребенка, который пытался перейти дорогу на проспекте Славы.

- 43-летний мужчина на машине BMW, которая принадлежит другому 44-летнему петербуржцу, ехал по проспекту Славы от Будапештской улицы в сторону Белградской по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В районе дома 8 по проспекту Славы иномарка на скорости наехала на 13-летнего ученика седьмого класса, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От сильного удара мальчик скончался на месте до приезда скорой.

На данный момент водитель иномарки задержан. Возбуждено уголовное дело.