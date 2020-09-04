Дворцовый мост "запоет" под музыку из известных кинофильмов ночью 4 сентября

Дворцовый мост «запоет» под музыку Андрея Петрова Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь с 4 на 5 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге состоится грандиозное шоу. Дворцовый мост запоет под музыку известного композитора Андрея Петрова, ставшего автором композиций к множеству фильмов. Акция звукового шоу "Поющие посты", посвященная 90-летию музыканта начнется в 01:10 часов.

- Над ночной Невой Дворцовый мост «запоет» под фрагменты музыкальных произведений композитора из кинофильмов: «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Я шагаю по Москве» и других, - рассказали в Смольном.

Акция "Поющие мосты" в Санкт-Петербурге проходит с 2016 года. Она создана для того, чтобы знакомить горожан и гостей Северной столицы с музыкой русских и советских композиторов-классиков, чья жизнь и творчество связаны с Петербургом.

В 2018 году «Петроцентром» совместно с группой компаний «Росохрана» была разработана и смонтирована уникальная система распределенного звука. Визуально она состоит из миниатюрных колонок, подвешенных на световых опорах вдоль набережных по обеим сторонам Невы, а также в арках Дворцового моста.