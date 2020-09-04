Пьяный мужчина три дня избивал годовалую дочь своей сожительницы в Санкт-Петербурге

22-летний мужчина три для избивал годовалую дочь своей любовницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

22-летний житель Санкт-Петербурга ушел в трехдневный запой, попутно избивая годовалую дочь своей сожительницы. В пятницу, 4 сентября 2020 года, полиция города уличила мужчину во лжи, так как после того, как ребенок попал в больницу 3 сентября, медикам молодой человек заявил, что малышка неудачно упала с кровати.

- Девочка, родившаяся в октябре 2018 года, была госпитализирована из квартиры на Большом проспекте Васильевского острова. Медикам сожитель ее 20-летней матери пояснил, что девочка неудачно упала с кровати. Однако полицейские решили перепроверить показания мужчины, особенно с учетом того, что находился в алкогольном опьянении, - рассказали в главном управлении МВД.

Оказалось, что мужчина обманул врачей. На самом деле последние три дня он и 20-летняя мать ребенка постоянно выпивали, а когда девушка выходила в магазин за очередной бутылкой, мужчина избивал малышку, по его мнению, из-за ее плохого поведения.

До инцидента семья на учете не состояла, но теперь ситуация находится под контролем отдела по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.