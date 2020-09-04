Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн откроется в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге

Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге примет первых пациентов в декабре 2020 года / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в декабре 2020 года откроется новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. Об этом в пятницу, 4 сентября 2020 года, рассказал губернатор Александр Беглов, который посетил площадку стройки. Медицинское учреждение расположилось на Народной улице, 21/2.

- Уже в начале декабря корпус примет первых плановых пациентов с профильными заболеваниями. Он рассчитан на 302 койки, но в случае необходимости может быть переоборудован под инфекционное отделение на 400 коек, - сказал Александр Беглов.

Новый высокотехнологичный стационар расположит в себе хирургическое и неврологическое отделения, лабораторию, отделение реанимации и интенсивной терапии.

Надо отметить, что строительство корпуса идет очень быстро. Первый камень был заложен только 9 июля 2020 года. Сегодня монолитные работы завершены уже на всех шести этажах. Рабочие прокладывают наружные и внутренние инженерные сети, выполняют внутреннюю кладку.

Александр Беглов осмотрел прототип лечебной палаты, который оборудован на строительной площадке. В палатах на 3-4 человека предусмотрены панели с кнопкой вызова персонала, точки подачи кислорода, душ и туалет.