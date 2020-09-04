Дорожные предприятия Санкт-Петербурга проверили на готовность к зиме

Дорожные предприятия Петербурга обеспечены 40% запасом противогололедных материалов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 4 сентября 2020 года, первый вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко начал проверку готовности к зиме дорожных предприятий. Первым он посетил СПб ГУДП «Центр», обслуживающее 35 процентов всей территории города.

- В каждой колоне должен быть «порядок» - каждый механизатор, каждый специалист должен знать свою зону ответственности, должен понимать время уборки, время прохождения маршрута, - сказал вице-губернатор.

Будущей зимой в Петербурге будут работать 1797 единиц техники, чтобы оперативно убирать снег.

Также в этом году планируется заготовить 100 тысяч тонн соли и столько же песка для обработки дорог. Сегодня заготовлено 40% от этого запаса.

- Мы знаем прогноз на ближайшие трое суток и можем всегда планировать, когда будет гололёд, когда будет оттепель, и использовать соль в минимальных количествах прежде всего для того, чтобы снять скользкость и увеличить сцепление автомобильных колёс с дорогой, - уточнил Николай Бондаренко.