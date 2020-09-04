Маломерным судам запретят движение по Неве в Санкт-Петербурге

В Петербурге ограничат движение маломерных судов по Неве Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга собирается запретить маломерным судам кататься по рекам и каналам в центре города. Как стало известно в пятницу, 4 сентября 2020 года, лодки, гидроциклы и яхты, не подлежащие государственной регистрации, больше не смогут свободно курсировать по Неве, только в определенные праздники.

- Под маломерными подразумеваются небольшие средства передвижения по воде массой до 200 килограммов и с двигателями мощностью до 8 киловатт, - пишет "Мойка78".

В перечень запрещенных артерий, который подготовил комитет по транспорту, вошли: реки Мойка, Фонтанка, а также Зимняя канавка, Кронверкский пролив, Крюков канал и канал Грибоедова. Пройти по ним катерам и гидроциклам будут разрешать только по праздникам при согласовании с властями.

В первую очередь эта инициатива направлена на то, чтобы избавить город от нелегальных перевозчиков, катающих туристов и жителей города на малых судах.